Bologna-Benevento, dove vedere la partita in tv

Allo stadio Dall'Ara si apre la 22^ giornata del campionato di Serie A, con il Bologna che ospita il Benevento: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

La 22^ giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì sera, in programma allo stadio Renato Dall'Ara tra Bologna e Benevento. Le due squadre sono appaiate a quota 23 punti, al 13° posto in classifica, con 8 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. I rossoblù sono reduci dalla bella vittoria nel derby contro il Parma: 0-3 al Tardini con doppietta di Barrow e gol di Orsolini. Il Benevento, invece, nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 in casa contro la Sampdoria. Gara da ex per Pippo Inzaghi, per lui 21 partite sulla panchina del Bologna nella stagione 2018/2019 con appena 2 successi e 14 punti conquistati, prima dell'esonero e dell'arrivo al suo posto di Sinisa Mihajlovic.