Serie A, curiosità e statistiche del 22° turno

Scontro salvezza all'Olimpico di Torino , con i granata che ospitano il Genoa di Ballardini . La squadra di Davide Nicola (ex della partita) ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione ed è reduce dalla bella rimonta da 3-0 a 3-3 contro l'Atalanta. Il Genoa, invece, viene da tre vittorie consecutive , l'ultima a Marassi contro il Napoli, e non ottiene quattro successi di fila dall'era Gasperini (arrivò a 5 nel 2009). Il Torino ha vinto gli ultimi sei confronti contro i rossoblù ed è in vantaggio nei precedenti: 39 vittorie, 28 pareggi e 30 sconfitte.

Dopo la vittoria di Parma, il Bologna torna a giocare al Dall'Ara contro il Benevento . Le due squadre sono a pari punti a quota 23, con un margine di 8 lunghezze sulla zona retrocessione. Mihajlovic e Inzaghi, quindi, si giocano una vittoria che potrebbe ulteriormente avvicinare la propria squadra all'obiettivo salvezza. Sono tre i precedenti in Serie A, con due successi per il Bologna nella stagione 2017/2018 e uno per il Benevento che risale alla gara d'andata. In tutte queste sfide chi ha vinto ha sempre mantenuto la porta inviolata. Pippo Inzaghi è un ex di questa gara: 21 partite sulla panchina rossoblù con appena 2 successi e 14 punti totalizzati, prima dell'arrivo al suo posto proprio di Sinisa Mihajlovic .

Napoli-Juventus, sabato 13 febbraio, ore 18

Uno dei big match della 22^ giornata va in scena al Diego Armando Maradona di Napoli, dove arriverà la Juventus. Bianconeri avanti di 5 punti in classifica dopo il successo sulla Roma e la successiva sconfitta della squadra di Gattuso a Genova. La partita d'andata non è ancora stata giocata (prima volta nella storia che si gioca prima la gara di ritorno), per cui l'ultimo confronto resta quello del gennaio 2020: vittoria azzurra per 2-1. Il Napoli, dunque, insegue il secondo successo di fila con la Juve, impresa che non riesce dal 2011, con Mazzarri in panchina. L'ultimo pareggio, invece, risale al 2017, sempre in Campania: 1-1 con reti di Khedira e Hamsik. Nei 148 precedenti è in vantaggio la Juve: 69 vittorie contro 32, con 47 pareggi. Nelle gare giocate a Napoli, invece, sono in vantaggio gli azzurri con 24 successi contro i 23 dei bianconeri (27 i pareggi).

Spezia-Milan, sabato 13 febbraio, ore 20:45

La capolista in casa di una delle grandi sorprese di questo campionato. Dopo aver vinto anche in casa del Sassuolo, lo Spezia proverà a fermare anche la corsa del Milan. Si tratta del secondo confronto tra queste due squadre in Serie A, con i rossoneri che hanno vinto all'andata per 3-0 a San Siro. L'altro precedente risale alla Coppa Italia del 2014, vinto sempre dai rossoneri con tre gol segnati. Lo Spezia è la prima squadra a ottenere almeno 20 punti (ne ha 21) dopo 21 gare stagionali all'esordio in Serie A dal Siena 2003-2004 e ha la più alta percentuale di punti ottenuti in trasferta rispetto al totale. Il Milan non ha mai perso in trasferta nel 2020: l'ultimo ko lontano da San Siro risale al 22 dicembre 2019, contro l'Atalanta.

Roma-Udinese, domenica 14 febbraio, ore 12:30

La Roma è in cerca di riscatto dopo la sconfitta subita contro la Juventus, mentre l'Udinese vuole confermarsi dopo il bel successo per 2-0 sul Verona. In palio punti importanti all'Olimpico: i giallorossi per la corsa Champions, i bianconeri per allontanare ulteriormente la zona retrocessione. Roma in vantaggio nei precedenti: 48 vittorie contro le 22 dell'Udinese. Sono 23 i pareggi, risultato che manca però dal 2013. Nelle ultime nove sfide contro i bianconeri, i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata per sei volte. L'Udinese ha vinto l'ultima gara giocata all'Olimpico, 0-2 a luglio, e potrebbe vincere per la prima volta due sfide di fila in casa della Roma dal 2005.