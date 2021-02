Mihajlovic: "Noi male", Inzaghi: "Gran partita"

Umori differenti per i due allenatori a fine gara. Mihajlovic decisamente insoddisfatto: "Abbiamo fatto gol e abbiamo smesso di giocare, dobbiamo fare meglio e oggi non siamo stati quelli di sempre". Inzaghi felice per la prestazione: "Meritavamo qualcosa in più ma ci teniamo stretta una grande prestazione. L'obiettivo è la salvezza per chiudere un gran biennio"

E' un Sinisa Mihajlovic molto contrariato a fine partita, dopo il pareggio del suo Bologna contro il Benevento: "Oggi abbiamo fatto meno bene rispetto a altre volte, noi queste partite le dobbiamo vincere, il pareggio ci può stare ma noi non abbiamo fatto la nostra partita, mi brucia questo, dobbiamo fare meglio - dice - Abbiamo fatto gol troppo presto. Preferivo subirlo, abbiamo segnato presto e abbiamo smesso di giocare". Bacchettata a Orsolini, entrato nel finale: "Da lui mi aspetto di più, perché è un giocatore di qualità - prosegue - Se non riusciamo a fare la differenza con quattro attaccanti allora mettiamo il pulmann dietro, ma a me non piace. Bisogna prendersi più responsabilità e chi entra può essere decisivo anche in 10’ o 15’". E Mihajlovic rivela anche una sensazione negativa avuta già in settimana: "Già in allenamento non mi erano piaciuti come atteggiamento mentale - conclude - Non siamo come un interruttore che ci possiamo accendere o spegnere, noi dobbiamo andare sempre a mille. Abbiamo giocato troppo indietro perché loro ci pressavano bene ma in campo aperto dovevamo essere più bravi e invece siamo stati troppo lenti. Meno arrabbiato perché ho pareggiato con Inzaghi che è mio amico? No".