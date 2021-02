Bologna-Benevento, le probabili formazioni

Mihajlovic, senza Svanberg, sceglie Nico Dominguez a centrocampo, verso la conferma Skov Olsen in attacco al posto di Orsolini. Squalificati Ionita e Improta nel Benevento, Inzaghi con il dubbio Iago Falque-Insigne in avanti, con il secondo favorito

Il lungo week-end di Serie A inizia con l'anticipo del venerdì sera tra Bologna e Benevento. La sfida del Renato Dall'Ara aprirà la 22^ giornata di campionato, mettendo in palio tre punti importanti in chiave salvezza. Le due squadre sono appaiate a quota 23 e hanno un buon margine, di 8 punti, sulla terzultima posizione. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).

La probabile formazione del Bologna

Assente Svanberg per squalifica, Mihajlovic a centrocampo sceglie Nico Dominguez al fianco di Schouten. Ma la vera sorpresa è in attacco, dove Skov Olsen dovrebbe essere confermato a destra con Orsolini nuovamente in panchina nonostante il gol segnato a Parma. A completare la linea dei trequartisti ci saranno Soriano e Sansone, con Barrow a ricoprire il ruolo di centravanti. In difesa Dijks ha recuperato e sarà regolarmente a sinistra, a comporre la linea a quattro con Tomiyasu, Danilo e Soumaoro.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.