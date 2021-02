L'allenatore bianconero ha commentato il passaggio di proprietà avvenuto in settimana: "Le voci non hanno compromesso il nostro lavoro. Con la vecchia proprietà abbiamo scritto pagine importanti, ora vedremo i nuovi progetti". E sulla possibilità di schierare Agudelo al centro dell'attacco contro il Milan: "Ha fatto bene contro il Sassuolo, in quella posizione ha bisogno di continuità"

La prima partita di Robert Platek come nuovo proprietario dello Spezia non sarà certo una sfida banale: allo Stadio Picco arriva infatti il Milan capolista, voglioso di conquistare i tre punti per continuare la propria corsa in testa alla classifica. Non è dello stesso avviso però Vincenzo Italiano che però, prima di occuparsi del match, si è voluto soffermare sul passaggio di proprietà avvenuto in settimana nel consueto appuntamento con la conferenza stampa della vigilia: "Le voci di queste settimane non hanno compromesso il nostro lavoro. La proprietà precedente ha fatto qualcosa di straordinario e personalmente mi ha fatto piacere lavorare con loro in questo periodo, dove abbiamo scritto una pagina di storia importante. Ora inizia una nuova era, con una nuova proprietà che pian piano inizieremo a conoscere. Vedremo quali saranno i progetti".