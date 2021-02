L'allenatore del Napoli ride sotto i baffi (e non è un modo di dire) e scherza con Billy Costacurta dopo aver battuto la Juve, svelando com'è nato il nuovo look: "Ho avuto la brillante idea di farmi prestare il rasoio di Valerio Fiori, ma glielo avranno regalato nel 2003... mi ha lasciato un buco sulla parte destra e non potevo andare in giro così. Ora assomiglio a Buzzanca nel film dell'arbitro"

NAPOLI-JUVE 1-0: HIGHLIGHTS