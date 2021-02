Seconda rete in campionato (in 4 presenze) per il capitano del Benevento, tornato dopo un lungo infortunio e decisivo al Dall'Ara nell'anticipo della 22^ giornata. Suo il definitivo 1-1 dopo il vantaggio-lampo di Sansone, pareggio che arriva all'ora di gioco: male Skorupski in uscita sul cross di Hetemaj, ne approfitta Viola che spalle alla porta non perdona. Una prodezza da vedere e rivedere sotto la neve

BOLOGNA-BENEVENTO 1-1, GOL E HIGHLIGHTS