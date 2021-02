Gasperini: "Sogno scudetto? E' difficile"

L'Atalanta soffre contro un buon Cagliari ma alla fine riesce a raccogliere un'altra vittoria, grazie a un gol segnato nel finale da Luis Muriel. Esulta Gasperini, che aggancia il Napoli a 40 punti: "Se non ci fosse stata la prodezza di Muriel, sarebbe stato difficile vincere la partita – le parole dell'allenatore nerazzurro a Sky Sport - Queste partite nascono sempre per un episodio, anche il rigore magari avrebbe potuto cambiarla ma per fortuna c'era il VAR. La gara era difficile, il Cagliari è una squadra forte fisicamente e ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, colpendo una traversa e giocando prevalentemente nella metà campo offensiva. Sogno scudetto? È difficile. Per noi è importante crescere ogni volta, la società ha fatto degli investimenti importanti ma noi abbiamo i bilanci in positivo in una realtà di grandi debiti. Per vincere, però, dovrebbe succedere qualcosa di straordinario. Noi proviamo sempre a migliorarci. Il campionato è difficile, noi siamo stati criticati quando abbiamo pareggiato con lo Spezia, che invece è una squadra incredibile. I 40 punti che abbiamo sono un ottimo risultato, rappresenta la nostra dimensione e va bene così".

"Countdown Real? Da domani. Un'altra sfida che ci arricchisce"

Un'altra vittoria, a 10 giorni dalla sfida con il Real Madrid. È iniziato il countdown: "Da domani sì, ormai manca poco – prosegue Gasperini - Ma domenica c'è anche il Napoli. Fino a oggi abbiamo giocato tantissimo, non c'è stato il tempo per pensare al Real Madrid. L'abbiamo visto giocare, al di là del periodo che ha passato, ha dei giocatori fortissimi. Per noi sarà una sfida di grandissimo prestigio, vogliamo fare una prestazione di spessore. Noi non possiamo vincere la Champions, ma giocandola possiamo acquisire qualcosa che ci arricchisca anche per il campionato e per le altre competizioni. E questa contro il Real Madrid è un'altra grande sfida".