Alla Sardegna Arena arriva un'Atalanta fresca di qualificazione alla finale di Coppa Italia ma che ha impattato 3-3 in casa nell'ultimo turno di campionato contro il Torino. A difendere i pali dei nerazzurri c'è Sportiello, panchina per Gollini. In campo dal 1' Pessina e Pasalic. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD

