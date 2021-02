Ranieri: "Quagliarella? Simbolo per i giovani"

Molto soddisfatto l'allenatore della Sampdoria dopo il match vinto contro la Fiorentina: "Abbiamo avuto un pizzico di fortuna ma buon per me che ho una rosa di qualità. Quagliarella? Un esempio per i nostri giovani"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Claudio Ranieri dopo il difficile match vinto contro la Fiorentina: "Sapevo che sarebbe stata una partita difficile proprio per la necessità della Fiorentina di fare punti - dice - Sapevo che sarebbe stata una partita tattica, buon per me che ho una rosa ampia e di qualità che mi permette di mandare in campo nel momento giusto gente come Candreva, Ekdal e Quagliarella. E' tanta roba". Sull'andamento della gara: "Il primo tempo è stato molto tattico, nel secondo tempo quando ho pensato fosse il momento di spingere ho messo in campo la qualità e questo ci ha ripagato. Dopo abbiamo sofferto, c'è anche quel pizzico di fortuna che ti accompagna perché sull'ultima palla Milenkovic di testa l'ha messa fuori di poco."