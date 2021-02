La squadra di Italiano continua a stupire e sforna una prestazione superlativa che mette al tappeto il Milan. 2-0 che vale per lo Spezia la seconda miglior partenza di sempre per una debuttante in A, nell'era dei tre punti, dopo 22 giornate. Il club ligure, passato in mano a una proprietà statunitense, è sul podio anche nella speciale classifica delle squadre che hanno mandato a segno più giocatori in campionato. Ecco le due graduatorie

SPEZIA-MILAN 2-0: GOL E HIGHLIGHTS