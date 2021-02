Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, a Sky Sport:

"Ribery viene sempre alle partite, anche quando non gioca. Lui è un nostro riferimento, ci dà sempre qualcosa pure quando è fuori. Sul nostro momento c'è tanta amarezza, non pensavamo di trovarci in questa posizione di classifica ma dobbiamo lottare. L'esclusione di Castrovilli? E' un titolare, ma è una rotazione per scelta tecnica: sarà pronto in caso di subentro. Kokorin? Ha spinto molto quando è arrivato, non è al 100% ma contiamo di averlo il prima possibile. La classifica ci fa strano, pensavamo di fare un campionato diverso: non ci dobbiamo nascondere e siamo pronti a combattare. Sono convinto che con questa proprietà la Fiorentina diventerà estremamente competitiva"