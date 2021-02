L'esterno colombiano è stato sottoposto in mattinata a esami per valutare l’entità dell’infortunio che lo aveva costretto ad abbandonare il campo a fine primo tempo della sfida contro il Napoli: "Lesione bicipite femorale della coscia destra – scrive la Juve in una nota – sarà rivalutato tra dieci giorni". Salta almeno Porto e Crotone. Dybala e Ramsey parzialmente in gruppo

