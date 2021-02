La sfida dello Stadium tra Juve e Crotone chiude la 23^ giornata. Scelte quasi obbligate per Pirlo che conferma in avanti la coppia Kulusevski-CR7, con Chiesa e McKennie esterni di centrocampo. Tra i pali c'è Buffon. Stroppa opta per il 4-4-2, con in attacco Ounas e Di Carmine. Diretta su Sky Sport Serie A