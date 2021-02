L’ultima presenza sul campo ha regalato a Hirving Lozano una buona e una cattiva notizia. Alla vittoria contro la Juventus, infatti, ha fatto seguito la risonanza degli esami che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra e che lo terrà fuori per circa un mese. A cercare di alzargli l’umore ci ha pensato Stefano Monda, meglio conosciuto come Steart, vignettista ormai divenuto celebre per le sue riproduzioni in stile cartoon di alcuni personaggi famosi. L’artista ha disegnato “Chucky”, insieme alla moglie e ai figli, in versione Simpson, il famoso cartone animato realizzato nato dal genio di Matt Groening. L’immagine del ‘giallo’ Lozano è stata rilanciata dal noto quotidiano Deportes e ha spopolato in Messico, dove il giocatore è una star e uno dei volti più conosciuti e amati dal Paese, rendendola virale nel giro di pochi minuti. Un omaggio che ha ricoperto d’affetto Lozano, un modo come un altro per provare a non pensare all’infortunio che frenerà la cresciuta continua dimostrata in questa stagione, in cui l’attaccante del Napoli ha realizzato 13 gol e 4 assist.