Non arrivano buone notizie, per il Napoli, relativamente alle condizioni di Hirving Lozano e David Ospina, due tra i migliori dell’ultimo periodo che no. I due giocatori si sono sottoposti ad alcuni esami strumentali presso la clinica Pineta Grande a Castel Volturno. Per quanto riguarda il messicano, è stata evidenziata una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Lozano si è infortunato nel finale della partita con la Juventus, rimanendo comunque in campo nonostante l’infortunio. I tempi di recupero stimati sono di circa un mese, con l’attaccante che salterà la doppia sfida di Europa League col Granada e le gare di campionato con Atalanta, Benevento e presumibilmente anche quelle con Sassuolo e Bologna.