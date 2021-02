Il messaggio del numero uno viola, che ha festeggiato i tre punti conquistati dagli Stati Uniti: "Vittoria importantissima per la classifica e per il morale, sono felice per i ragazzi e il mister che stanno lavorando con serietà e concentrazione". E adesso testa subito ai prossimi impegni: "L'importante sarà proseguire su questa strada"

Vittoria di fondamentale importanza per la Fiorentina, che vince 3-0 contro lo Spezia quello che era diventato un vero e proprio scontro diretto in zona salvezza. Gli uomini di Cesare Prandelli prendono il largo nella ripresa e pongono così tra sè e la retrocessione una momentanea distanza di 10 punti. Un successo celebrato anche negli Stati Uniti dal presidente Rocco Commisso che, pochi minuti dopo il termine della gara, ha parlato così ai canali ufficiali del club viola: "Una vittoria importantissima, per la classifica e per il morale. Un primo tempo molto combattuto, poi nel secondo tempo siamo partiti bene e dopo l’uno a zero siamo stati più ordinati e più concreti. Ora dobbiamo trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni".