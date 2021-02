Derby emiliano che promette gol, emozioni e spettacolo. Il Sassuolo sfida il Bologna in un match tutto da vivere che si giocherà sabato alle ore 20.45 e sarà trasmesso in diretta sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky). 34 i punti ottenuti fino a questo momento dalla squadra allenata da De Zerbi, 24 invece quello conquistati dai rossoblù di Mihajlovic.

La probabile formazione del Sassuolo

Roberto De Zerbi schiera nuovamente il Sassuolo con l’ormai consueto 4-2-3-1 ma è costretto a qualche cambio causa infortuni: non ci saranno Boga e Bourabia, mentre è in dubbio il recupero di Chiriches. Davanti a Consigli linea difensiva a quattro composta, da destra a sinistra, da Muldur, Marlon, Peluso, e Rogerio. A centrocampo ci sarà Obiang con Locatelli, mentre il trio di trequartisti sarà composto da Berardi, Traorè, Djuricic. In avanti migliora Defrel, ma dall’inizio partirà Ciccio Caputo.

SASSUOLO (4-2-3-1), la probabile formazione: Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Djuricic; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

La probabile formazione del Bologna

Svanberg e Orsolini (in vantaggio su Skov Olsen) dal primo minuto, rispettivamente in mediana e sull’esterno destro dell’attacco rossoblù: sono queste le principali novità che Mihajlovic dovrebbe proporre dal primo minuto nel suo Bologna. In difesa c’è Dijks a sinistra, in attacco toccherà a Soriano, Sansone e Orsolini rifornire l’unica punta Barrow.

BOLOGNA (4-2-3-1), la probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic.