Il gol del pareggio in Genoa-Verona segnato all'ultimo minuto di recupero e poi la dedica speciale all'ex compagno Davide Astori, scomparso il 4 marzo del 2018. Milan Badelj lo ha voluto ricordare dopo la rete: "Lui è sempre con me - ha detto il croato - Lo sento con me ogni giorno soprattutto in situazioni di grande emozione come questa, impossibile non pensare a lui"

GENOA-VERONA 2-2: GOL E HIGHLIGHTS