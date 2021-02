Sfida interessante a Marassi, incrocio tra i liguri in serie utile da 6 turni e i gialloblù avanti 8 punti in classifica. Ballardini lancia l'attacco con Destro e Pjaca (preferito a Pandev), dietro recupera Criscito che parte titolare. Juric conferma Lasagna centravanti rifornito da Barak e Zaccagni, tornato dalla squalifica come Faraoni. Spazio a Magnani e non Cetin in difesa. Diretta alle 18.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Diretta su Sky Go, anche in HD