Panchina Cagliari, Andreazzoli il nome nuovo

Con Di Francesco verso l’esonero dopo la sconfitta con il Torino e un solo punto nelle ultime 10 partite, il Cagliari è alla ricerca di un suo sostituto. La decisione non è ancora ufficiale, ma l’attuale allenatore rossoblù è ormai a un passo dal dover lasciare il club (nonostante il rinnovo di contratto firmato il 24 gennaio scorso). Il primo nome sulla lista del Cagliari era quello di Leonardo Semplici, con i contatti avviati nelle scorse ore con l'ex Spal (che prima dovrà rescindere l'accordo ancora in essere con il club emiliano) per cercare un'intesa sul contratto e sullo staff tecnico. Intesa che però non è ancora stata trovata, sia dal lato economico sia da quello dello staff: la società vuole infatti tenere Calzona come vice allenatore e Baldus come preparatore atletico. Capozucca (con cui nel frattempo è stato trovato l’accordo per il suo ritorno nella dirigenza del Cagliari) spera ancora di far trovare l’intesa tra le parti.