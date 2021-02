Dopo il sorpasso della scorsa giornata, Pioli e Conte si giocano il primo posto in classifica in uno dei derby più sentiti degli ultimi anni. La partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando di Sky)

Milan e Inter si sono incontrate due volte in questa stagione, prima in campionato a metà ottobre e poi nei quarti di Coppa Italia a fine gennaio. Hanno vinto una partita a testa, con lo stesso risultato (2-1), due confronti con andamenti diversi ma in cui la squadra di Conte ha sempre tenuto di più la palla e creato più occasioni.

Un girone fa in campionato il Milan era andato presto in vantaggio di due gol, segnati entrambi da Zlatan Ibrahimovic, e questo aveva inevitabilmente portato l’Inter a spingersi in avanti, a prendersi dei rischi per recuperare il risultato. La rimonta però non era riuscita e, pur tirando 18 volte e creando 3,1 xG, i nerazzurri avevano solo dimezzato lo svantaggio con il gol di Romelu Lukaku.



In Coppa Italia la superiorità dell’Inter nel possesso e nelle occasioni è stata ancora più schiacciante. Ancora una volta il Milan è passato in vantaggio con un gol di Ibrahimovic, che è poi stato espulso nel secondo tempo. I rossoneri avevano creato poco già prima di rimanere in dieci, ma dopo l’espulsione si sono limitati a contenere, a difendere il vantaggio, senza più riuscire a portare la palla fuori dalla metà campo. Come in campionato, l’Inter ha creato molte situazioni promettenti ma non le ha finalizzate. Alla fine ha comunque rimontato e vinto la partita grazie a un rigore trasformato da Lukaku e a una punizione di Eriksen al minuto 97.

I due precedenti stagionali danno riferimenti piuttosto chiari. L’Inter ha più talento e soluzioni offensive, e quando perde la palla può abbassare le linee e aspettare che sia il Milan a fare un errore. I rossoneri fanno più fatica a disunire con il palleggio lo schieramento avversario, e in particolare faticano a muovere la difesa a cinque nerazzurra, e anche per questo sono più aggressivi, cercano con più continuità il recupero della palla in zone favorevoli, per trovare le linee interiste disunite e attaccare in spazi ampi.

Finora però la costruzione interista si è mostrata più solida del pressing del Milan, che ha sempre provato a indirizzare il possesso, a forzare una giocata rischiosa, adattando le sue prime linee (la punta e i tre trequartisti alle spalle) per avere comode uscite in pressione su ogni vertice del rombo di costruzione nerazzurro. La punta (Ibrahimovic) pressa il difensore centrale (de Vrij), i due esterni (e cioè Saelemaekers e Leão, titolari in entrambi i derby di questa stagione) pressano i difensori laterali (Skriniar e Bastoni, che però in tutti e due i derby stagionali è stato sostituito da Kolarov), il trequartista (Calhanoglu) marca il mediano (Brozovic).

Il piano del Milan è stato efficace soprattutto nel primo tempo del derby di andata in campionato. Per il resto l’Inter è riuscita con una certa comodità a far passare la palla dietro il primo blocco rossonero, ad allungare le linee e creare ampi spazi di manovra alle loro spalle. Una volta che la palla esce dalla difesa e arriva a centrocampo, infatti, il Milan non può più indirizzare il possesso, è attaccato su ogni lato ed è costretto a reagire alle scelte di chi ha la palla. I due centrocampisti sono soli a coprire lo spazio dalla metà campo alla trequarti difensiva e inevitabilmente sono costretti ad aspettare, a non fare la prima mossa per non regalare una giocata comoda nello spazio che liberano. Se infatti scivolano lateralmente aprono le linee di passaggio preferite dall’Inter, quelle verso le due punte. Se invece coprono il centro per tagliare la connessione con le punte, chi ha la palla ha tempo e spazio per pensare alla giocata successiva.

La zona più importante in questa fase è la fascia destra, visto che il giocatore più cercato dall’Inter dietro le prime linee del Milan è Barella. Quest’ultimo ha occupato due posizioni diverse nei derby giocati in questa stagione. In campionato partiva da una linea più avanzata, da trequartista, e scivolava su una delle due fasce per far continuare l’azione dopo che la palla usciva dalla difesa. In Coppa Italia ha giocato in modo più classico da mezzala destra, occupandosi sempre di far progredire la manovra in uscita dalla difesa.

Di solito Barella si apre sulla destra, un movimento che magari non lo porta nella zona più comoda del campo per far continuare l’azione, ma che spesso serve ad aprire corridoi di passaggio centrali verso le punte. Anche se riceve largo, il sistema dell’Inter dà comunque a Barella molte opzioni per la giocata successiva. Il passaggio comodo in orizzontale verso l’esterno, quello in diagonale verso una punta, o ancora il cambio di gioco sull’esterno opposto, che di solito è il giocatore con più spazio per ricevere.

Qui sotto c’è una situazione classica. Barella è sulla destra all’altezza del centrocampo e può scegliere con calma cosa fare, perché Kessié aspetta nella propria zona per coprire il passaggio verso le punte e non esce a pressarlo. Alla sua destra Barella può appoggiarsi a Darmian, può cercare un passaggio più difficile, magari alzando la palla, su Lukaku o Sánchez, che si avvicina per dare una soluzione, ma alla fine sceglie di cambiare gioco su Perisic, libero a sinistra perché il Milan difende a quattro e concede spazi sul lato debole scivolando verso la zona della palla.