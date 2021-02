Una prestazione maiuscola, come ormai si ripete da mesi, e un derby vinto che vale l’allungo in classifica. Pomeriggio difficile da dimenticare per Nicolò Barella, inesauribile nel centrocampo di Conte dal 1’ al 90’, e protagonista in positivo anche al termine del match. Al triplice fischio dopo il 3-0 contro il Milan, infatti, non solo è partita la festa in campo dei giocatori nerazzurri, ma anche una dedica speciale da parte del centrocampista per la vittoria e il +4 sui cugini. Barella si è tolto la maglia di gioco e ne ha mostrata un’altra, con la scritta: “Forza Andre”. Il riferimento è ad Andrea Cossu, protagonista ieri di un brutto incidente stradale. I due sono stati compagni di squadra ai tempi del Cagliari e Barella è rimasto molto legato all’ambiente e ai giocatori che lo hanno aiutato nel suo percorso di crescita. Un bel messaggio al termine di una gara combattuta, con l’augurio che l’ex trequartista guarisca presto.