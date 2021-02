Un doppio Lautaro (secondo straniero più giovane di sempre a segnare una marcatura multipla in A in un Derby di Milano con l'Inter), un travolgente Lukaku arrivato al gol al Milan in tutte le prime cinque sfide giocate dall'arrivo in Italia. Un grandissimo Handanovic capace a inizio ripresa di effettuare tre incredibili parate e negare l'1-1 ai rossoneri, prima che il secondo gol dell'argentino e il tris dell'attaccante belga chiudessero i conti

MILAN-INTER È ANDATA COSI'