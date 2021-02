Il Cagliari continua la ricerca del sostituto di Eusebio Di Francesco, che dopo l'ultima sconfitta subita contro il Torino sarà esonerato. Si allontana Roberto Donadoni, che non sembra convinto da alcune condizioni tecniche. Se non cambia idea, è ballottaggio fra Aurelio Andreazzoli e Leonardo Semplici

Il Cagliari ha ormai deciso per l'esonero di Eusebio Di Francesco, che verrà presto ufficializzato. La società rossoblù continua la ricerca del suo nuovo allenatore, tra sondaggi e contatti con i candidati presenti sulla lista del presidente Giulini. I grandi favoriti, al momento, sono due: Leonardo Semplici e Aurelio Andreazzoli. Il Cagliari sa le condizioni di ognuno per la chiusura della trattativa e, nel frattempo, detta le sue, che sono legate essenzialmente allo staff. Il presidente Giulini, infatti, vuole tenere Francesco Calzona, vice di Di Francesco, e Mauro Buldus, preparatore atletico. Semplici chiede di portare con sé tutto il suo staff, oltre a pretendere lo stesso ingaggio che la Spal ancora oggi gli riconosce dopo l'esonero avvenuto lo scorso anno (il contratto è in scadenza a giugno). Ci sono stati dei nuovi contatti tra lui e il Cagliari, da vedere se la società del presidente Giulini accontenterà l'allenatore toscano.