L'allenatore dell'Atalanta è stato espulso al 25' della partita contro il Napoli. Pessina va giù in area ma per l'arbitro Di Bello non è rigore. Poi arriva il rosso per proteste a Gasp che urla: "Non posso dire che è rigore grande come una casa?"

ATALANTA-NAPOLI 4-2, GOL E HIGHLIGHTS