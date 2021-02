Il centrocampista viola si è fermato a causa di un problema fisico accusato durante l'ultima gara contro lo Spezia e dovrà rimanere fuori per circa due settimane. Prandelli, però, può sorridere per Ribery: il francese è tornato in gruppo

Sul campo è arrivata la bella vittoria contro lo Spezia, ma per la Fiorentina non arrivano buone notizie dall'infermeria. Nel corso del match contro la squadra di Italiano, infatti, Giacomo Bonaventura ha accusato dei problemi fisici: gli esami ai quali è stato sottoposto il centrocampista viola hanno evidenziato una lesione muscolare alla gamba sinistra. Ancora da stabilire con precisione i tempi di recupero , ma Bonaventura dovrebbe rimanere fuori per circa due settimane .

Ribery in gruppo

Se da un lato dovrà rinunciare ad uno dei suoi giocatori più in forma, dall'altro Cesare Prandelli può sorridere per il ritorno in gruppo di Franck Ribery. Il francese, out nelle ultime settimane a causa di problemi muscolari, ha svolto la seduta di allenamento con il resto dei compagni e ha messo nel mirino la trasferta di campionato a Udine, in programma il prossimo weekend.