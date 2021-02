Quali sono le squadre che stanno facendo meglio in campionato nel nuovo anno? Il Milan è a metà classifica. Super Genoa. Nessuna è imbattuta. E occhio alle partite giocate: tutte le squadre sono a quota nove, tranne Juve e Crotone in campo lunedì sera; mentre a quota dieci match ci sono Atalanta e Udinese, per via del recupero della decima giornata lo scorso 20 gennaio

