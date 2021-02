Dopo le prime preoccupanti notizie, in seguito al brutto incidente automobilistico che lo ha visto coinvolto nella giornata di sabato mentre era a bordo della sua Porsche sulla strada statale 554 alle porte di Cagliari, arriva un po' di ottimismo sulle condizioni di salute di Andrea Cossu : l'ex attaccante del Cagliari e oggi dirigente del club rossoblù è stato infatti sottoposto nella serata di martedì a un intervento chirurgico con tecnica mini invasiva sul polmone sinistro per valutare i punti di sanguinamento in seguito alle forti contusioni rimediate nell'incidente. L'operazione è perfettamente riuscita, con le condizioni di Cossu che rimangono stabili ma meno preoccupanti rispetto al momento dell'impatto. La prognosi rimane ancora riservata, ma filtra ottimismo su un pieno recupero da parte dell'ex Cagliari, che attualmente si trova ricoverato presso l'ospedale Businco del capoluogo sardo.

Giulini: "Ho parlato con Andrea, si riprenderà alla grande"

A rincuorare ulteriormente tutti i tifosi del Cagliari e gli appassionati di calcio che hanno visto giocare Cossu con la maglia rossoblù dal 2005 al 2015 (inframezzate da due stagioni al Verona), ci ha pensato Tommaso Giulini. Il numero uno del club, entrato in contatto con Cossu nelle scorse ore, si è dichiarato ottimista: "Ho sentito Andrea questo pomeriggio, aveva una voce squillante, è un po' affaticato ma sono sicuro si riprenderà alla grande. Per le ultime gare di campionato sarà con noi allo stadio per dare una mano in più al gruppo". Un'ulteriore messaggio positivo che lascia ben sperare.