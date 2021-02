Ibra a Sanremo, la sua agenda durante il Festival

L'attaccante rossonero sarà impegnato settimana prossima, come ospite, al Festival di Sanremo. Fatta eccezione per lunedì, lo svedese si allenerà da solo: mercoledì si aggregherà alla squadra in ritiro per la sfida infrasettimanale all'Udinese, domenica la raggiungerà direttamente a Verona per la trasferta contro l'Hellas. Ecco la sua agenda

Ripartire in fretta, per evitare di sprecare tutto ciò che di buono è stato costruito finora. Il Milan, dopo la sconfitta nel derby (il secondo ko di fila dopo quello a La Spezia), è chiamato subito a dare una risposta, a partire dal match di ritorno di Europa League contro la Stella Rossa, match da vincere quasi a tutti i costi, dopo il 2-2 dell’andata, per conquistare l’accesso agli ottavi di finale. Ci sarà Ibra? Lo svedese è impegnato settimana prossima da ospite al festival di Sanremo, accordo chiuso prima del rinnovo con il Milan. L'appuntamento che non influirà sulla tabella di marcia di questi giorni. Da qui al prossimo 7 marzo i rossoneri dovranno affrontare – oltre alla gara europea – la Roma all’Olimpico, l’Udinese in casa nell’infrasettimanale e poi la trasferta contro l’Hellas. Quattro partite ravvicinate che dovrebbero prevedere all’interno almeno un turno di riposo per il centravanti classe ’81.

La settimana di Ibra a Sanremo

Archiviato il match contro i giallorossi di Fonseca, inizierà la settimana con Ibra presenza fissa sul palco dell’Ariston. Lo svedese svolgerà insieme ai compagni, a Milanello, la seduta di scarico lunedì per poi recarsi nella città ligure, dove si allenerà da solo martedì. Mercoledì sarà il giorno della sfida all’Udinese, in programma a San Siro, con l’attaccante che raggiungerà la squadra di Pioli in ritiro per poi essere arruolabile per l’incontro. Il n°11 del Milan sarà di nuovo ospite del festival nella serata di giovedì, poi l’indomani effettuerà un’altra sessione individuale di allenamento, prima di ripresentarsi ancora in serata come ospite sul palco insieme ad Amadeus. Stesso programma per il sabato, giornata conclusiva della rassegna musicale, mentre domenica Ibrahimovic raggiungerà i compagni direttamente a Verona, dove i rossoneri disputeranno la 26^ giornata. Si valuta anche l’utilizzo di un elicottero per ridurre i tempi del viaggio tra Milano e Sanremo, ma questo è un aspetto che sarà considerato solo nei giorni a venire.