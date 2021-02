Il 2020 ha portato in dote dati più che confortanti per la Mediacom Communications, la società del patron della Fiorentina Rocco Commisso che è anche sponsor di maglia della squadra viola. Mediacom, spiega una nota ufficiale, ha infatti ottenuto ricavi per 2,131 miliardi di dollari, il 4,9% in più rispetto al 2019, con un risultato operativo di 898,9 milioni di dollari (+11,2%). L'indebitamento netto alla fine del quarto trimestre dell'anno, si legge, è stato pari a 1,713 miliardi, con una riduzione di 471,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2019. "Risultati davvero eccezionali, di fronte alle grandi sfide economiche e operative causate dalla pandemia del coronavirus" li definisce Commisso.