Due sconfitte consecutive in campionato, la vetta della classifica persa e ora distante 4 lunghezze, il sofferto passaggio del turno in Europa League contro la Stella Rossa (agli ottavi la sfida allo United). Il Milan cerca il riscatto contro la Roma, nel match di campionato che si giocherà domenica sera alle ore 20.45 all’Olimpico – Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet); anche in 4K HDR con Sky Q satellite – contro i giallorossi di Fonseca. Un match che Simon Kjaer presenta così nell’intervista esclusiva concessa a Sky Sport: "È una partita molto importante sia per noi che per loro, una di quelle gare che iniziano a essere decisive. Sarà una bella partita. La Roma è una buona squadra che sta attraversando un buon periodo, noi dobbiamo ripartire. Le motivazioni saranno al top per entrambe”. Il difensore danese analizza le caratteristiche dei giallorossi: “Loro vogliono giocare, creare superiorità numeri in mezzo: la Roma è forte, amano fare possesso palla e hanno tanti giocatori bravi negli spazi stretti. Sono una bella squadra, ma noi abbiamo fatto bene quando l’abbiamo incontrata all’andata".