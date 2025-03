Celik, escluse lesioni: sarà a disposizione per Roma-Athletic Bilbao

Gli esami svolti dal turco hanno dato esito negativo. Celik, che aveva chiesto il cambio al 74' della sfida contro il Como per un problema all'adduttore, sarà a disposizione di Ranieri per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro l'Athletic Bilbao, in programma giovedì 6 marzo alle ore 21 (live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW)

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT