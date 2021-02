11/21

OTTAVI DI FINALE, IL CELTIC COME IN EUROPA LEAGUE - Dopo Stella Rossa e Lille (e in attesa dello United) ecco il quarto déjà vu della stagione attuale. Con gli scozzesi è 0-0 all'andata nel caldissimo Celtic Park. Nel frattempo, la squadra di Ancelotti in campionato sta risalendo la classifica puntando al quarto posto che vuol dire qualificazione Champions. In foto una punizione dell'ex Reggina Shunsuke Nakamura.