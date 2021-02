Roma Milan, le chiavi tattiche della sfida

Diverse cose non hanno funzionato per il Milan nel derby, una partita spartiacque per il campionato che ha girato a vantaggio dell’Inter gli equilibri in testa alla classifica. Le uscite dal basso sono state poco precise, movimenti e qualità delle giocate sono stati troppo scadenti per far risalire la palla in modo pericoloso, Ibrahimovic ha ricevuto poco supporto e ha giocato una partita troppo difficile in mezzo ai tre difensori centrali interisti. Insomma il Milan ha deluso a livello offensivo e ha faticato a creare situazioni vantaggiose, concentrando le occasioni migliori in pochi minuti all’inizio del secondo tempo.

Ancora più difficile è stata però la partita a livello difensivo, e non solo perché Lautaro Martínez e Lukaku hanno dominato i duelli con Kjaer e Romagnoli. A fare la differenza e a mettere in situazioni scomode i due difensori centrali rossoneri sono state le difficoltà nel pressing, e in particolare quelle sul lato sinistro per accorciare su Hakimi e Barella. A uscire sul primo era Theo Hernández, mentre la pressione su Barella spettava a Kessié. Tutti e due i milanisti avevano però molto campo da coprire per andare in pressione, e nei secondi impiegati per accorciare sui loro avversari l’Inter poteva contare su un giocatore libero a cui appoggiarsi per uscire dalla metà campo e raggiungere gli attaccanti. Le uscite a destra su Hakimi e Barella, abilissimi con i loro movimenti a farsi trovare liberi, sono state il punto di partenza dei primi due gol e hanno anche creato diverse altre situazioni pericolose.

Il derby è stata forse la partita che ha messo più in evidenza i problemi difensivi del Milan, ma è ormai da diverse settimane che il pressing dei rossoneri non funziona più come prima, che non riesce a tenere la palla lontano dall’area e che quindi, allungando le linee, mette i suoi difensori in situazioni difficili da gestire. Di certo la Roma è una squadra diversa dall’Inter, ha meno talento offensivo e meccanismi meno solidi nelle uscite da dietro, ma ha qualità in zone ideali del campo per mostrare ancora una volta le fragilità del Milan, se i rossoneri dovessero concedere con troppa facilità l’uscita dietro le sue prime linee di pressione.

Come l’Inter, anche la Roma schiera tre difensori centrali e due esterni che danno ampiezza, sempre pronti a dare almeno due soluzioni a chi ha la palla: l’uscita comoda in orizzontale e il cambio di gioco. In mezzo al campo però i giallorossi si schierano in modo diverso, con due centrocampisti e due trequartisti. Nell’incrocio con i tre giocatori in mezzo al campo previsti dal 4-2-3-1 milanista, la Roma può quindi trovarsi in superiorità numerica, e sfruttarla per liberare uno dei due trequartisti negli spazi ai fianchi o alle spalle dei centrocampisti rossoneri. Se l’Inter aveva mandato in crisi soprattutto le uscite in pressione sul lato sinistro, la Roma può invece puntare a creare pericoli sfruttando soprattutto le difficoltà che può avere il Milan a coprire il centro.

Nella gara di andata il pressing dei rossoneri in mezzo al campo prevedeva Calhanoglu e Bennacer avanzati sui due centrocampisti della Roma (Veretout e Pellegrini) e Kessié alle loro spalle che invece usciva sui movimenti in appoggio di Pedro, più portato di Mkhitaryan a muoversi incontro per aiutare la circolazione. L’armeno sul lato opposto restava più avanzato vicino a Calabria, che era quindi costretto a guardare due avversari, appunto Mkhitaryan davanti a lui e Spinazzola alla sua destra.