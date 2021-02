Pioli: "Due gare non potevano toglierci certezze"

E' uno Stefano Pioli soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport al termine di Roma-Milan. L'allenatore rossonero analizza così il successo dell'Olimpico, dopo un periodo complicato con le sconfitte contro Spezia e Inter e la sofferta qualificazione in Europa League con due pareggi contro la Stella Rossa: "Ho detto alla squadra che due partite negative non ci potevano togliere le certezze che ci siamo creati in un percorso di un anno e mezzo. Speravamo di fare meglio nelle ultime partite, ma questo ci deve dare ancora più forza. Primo tempo straordinario, nel quale abbiamo avuto l'unico difetto di non concretizzare. Poi abbiamo un po' sofferto contro una squadra forte, ma è una vittoria importantissima che ci fa uscire da due settimane un po' particolari . Ho un gruppo molto giovane, ma molto responsabile. Abbiamo sofferto molto in queste due settimane, sapevamo di aver deluso i tifosi e abbiamo fatto fatica a metabolizzarlo perchè siamo attaccati al club e alla maglia . Ma è bastato parlare chiaro e riprendere il nostro percorso. Complimenti ai ragazzi".

"Critiche? Il calcio è un mondo strano..."

Pioli ha poi risposto alle critiche arrivate nelle ultime settimane, rimarcando l'ottimo lavoro svolto fin qui dalla squadra rossonera: "L'ambiente calcio è un mondo strano. Se ci avessero detto a inizio campionato che saremmo stati secondi in classifica con 52 punti dopo 24 giornate nessuno ci avrebbe creduto. Anzi, se avessimo avuto 40 punti ci avrebbero detto che il nostro campionato era ottimo, in lotta per la Champions dopo tanti anni. Ci sono sette squadre molto forti, alla fine solo quattro saranno contente, speriamo di essere tra quelle". Milan che però deve svolgere ancora un percorso di crescita, come lo stesso allenatore rossonero ha spiegato: "Fare qualche errore fa parte del nostro percorso di crescita. Siamo una squadra giovane che non può avere ancora tutte quelle furbizie che ha una squadra esperta, più consapevole della propria forza. Stiamo facendo qualcosa di veramente importante, 17 punti in più rispetto all'anno scorso, siamo ancora in Europa League e l'anno scorso non c'eravamo. E siamo una delle squadre più giovani del campionato, questa è stata un prestazione di grande spirito e voglia di tornare a vincere. Contro Spezia e Inter non eravamo stati noi stessi".