Dall'esclusione di capitan Romagnoli dal 1' di Roma-Milan (al suo posto l'acquisto di gennaio Fikayo Tomori ), ai rinnovi di contratto, fino alla prossima partecipazione di Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Paolo Maldini ha parlato a Sky Calcio Show nell'immediato pre-partita dell'Olimpico: "Ho la fortuna di lavorare in un club che quando chiama fa un effetto su tanti giocatori - ha spiegato -, a livello europeo non vinciamo la Champions da 14 anni ma il Milan è un club storico e io sono fortunato. Tomori ha caratteristiche particolari, di velocità e intensità, quindi secondo noi era un possibile rinforzo per questo finale di stagione". E sul momento di Romagnoli fuori dall’undici titolare: " Sicuramente non è contento, questo è normale . C’è stata una rotazione per tutti i giocatori . Credo che se il Milan abbia 17 punti in più rispetto all’anno scorso e con il 2° posto in classifica pure stasera a prescindere dal risultato, lo dobbiamo a coloro che hanno giocato tutte le partite, come Alessio".

Sul momento del Milan e i rinnovi

approfondimento

Situazione delicata per i rossoneri, analisi affidata allo stesso Maldini: "Ho pensato se parlare alla squadra, ma cosa posso chiedere di più? Credo che per diventare grandi ci voglia tempo, la crescita dall’anno scorso è stato esponenziale. Per arrivare a un livello diverso ci vuole tempo, non siamo il Bayern né il City in questo momento, però siamo molto meglio di ciò che si aspettava a inizio stagione. C’è poco di più da chiedere a questi ragazzi. L’energia è cambiata, hanno tirato la carretta per 13 mesi in maniera incredibile ed è fisiologico. Al di là di qualche colloquio personale con qualche giocatore, non c’è stata necessità di parlare con la squadra". Nessuno sviluppo invece sui rinnovi dei giocatori in scadenza: "Su Tomori c’è un diritto molto alto, sarà una nostra valutazione se esercitarlo col Chelsea. Riguardo a Calhanoglu e Donnarumma, loro come Ibrahimovic, abbiamo colloqui settimanali. In questo momento non ci sono grandi novità".