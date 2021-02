Un colpo di testa di Nestorovski nel finale di una gara che sembrava incanalata sul binario dello zero a zero regala una vittoria di misura all'Udinese che vale l'allungo in classifica proprio sull'avversario di giornata, la Fiorentina, e permette alla squadra di Gotti di raccogliere tre punti importanti nel cammino salvezza. "E' stata una partita molto equilibrata - spiega l'allenatore viola Cesare Prandelli nel post partita - con due squadre che hanno concesso poco. Abbiamo perso un po’ di attenzione nel momento in cui loro si erano un po’ richiusi. Nelle ultime tre trasferte abbiamo raccolto poco, ma le prestazioni ci sono state"