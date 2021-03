Dopo gli esami effettuati in mattinata, l'attaccante svedese ha riportato uno stiramento all'adduttore sinistro: salterà sicuramente Udinese, Verona e Manchester United. Poi si sottoporrà a un nuovo esame tra dieci giorni. Meno grave il problema per Calhanoglu, ma l'edema al flessore gli impedirà di essere a disposizione contro l'Udinese e molto probabilmente contro il Verona. Nessun danno invece per Rebic

Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli. Dopo la convincente vittoria dell’Olimpico con la Roma, Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic sono stati sottoposti a esami clinici per valutare l’esatta entità dei problemi muscolari che hanno riportato nel corso della partita. Per l’attaccante svedese, il problema non è di poco conto: si è stirato nuovamente. L’esito degli esami parla di "lesione del muscolo lungo adduttore sinistro". Sarà sottoposto a un nuovo esame strumentale tra dieci giorni: salterà quindi sicuramente le partite contro l’Udinese di mercoledì 3 marzo, contro il Verona di domenica 7 e l’andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester United (in programma l’11). A quel punto, dai nuovi accertamenti clinici si capirà se riuscirà a esserci per Napoli (14 marzo), ritorno contro i Red Devils (18 marzo) e Fiorentina (21). Immediatamente dopo è in programma la pausa per le nazionali, quindi lo scenario peggiore prevede un possibile rientro per il 3 aprile (Milan-Samp).

L'esito degli esami per Calhanoglu e Rebic

Non buone notizie anche per Hakan Calhanoglu, costretto a non rientrare in campo dopo la fine del primo tempo dell’Olimpico. Per lui "gli esami strumentali hanno evidenziato un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra". Poi sarà rivalutato secondo "evoluzione clinica". Salterà quasi certamente le prossime due partite contro Udinese e Verona. Nessun problema invece per Ante Rebic, il giocatore che preoccupava di più: esami negativi per lui, contro l’Udinese ci sarà.