"Vogliamo subito voltare pagina": è questo lo spirito di Simone Inzaghi e della Lazio, alla vigilia della sfida col Torino, in attesa che arrivi la decisione ufficiale sullo svolgimento regolare della partita. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta rimediata a Bologna. "Veniamo da una brutta gara, anche se eravamo partiti nel modo giusto: l’approccio era stato corretto. Poi l’episodio del rigore fallito ed il successivo gol incassato hanno indirizzato la partita ma una squadra come la Lazio deve essere più forte di tutto e di tutti" ha osservato l’allenatore, in un’intervista rilasciata a Lazio Style Channel. Nel frattempo, la Lazio si preparerà normalmente per la gara col Torino in attesa di eventuali novità dalla lega o dalla Asl piemontese: "Ci ritroviamo tutti oggi e prepareremo la partita nel migliore dei modi, sapendo che le incertezze sono sempre dietro l'angolo. Cercheremo subito di voltare pagina. Abbiamo fatto tanto in questi due mesi per rimanere in scia delle prime, vogliamo rimanerci".