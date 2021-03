Emergenza per Pirlo che tuttavia concede riposo a CR7 in vista del Porto: c'è Morata con Kulusevski. In difesa Cuadrado recupera, spazio a centrocampo per Bernardeschi e Ramsey. Problemi per Inzaghi che ricorre a Marusic in difesa, sulle fasce Lulic e Fares. In attacco Correa-Immobile. Diretta alle 20.45 su DAZN1, canale 209 del telecomando Sky