1/17

TIKI-TAKA O VERTICALE, I SONDAGGI - È il post più recente sul profilo Instagram di Antonio Conte. "Dieci giocatori diversi coinvolti in un possesso palla che dura più di un minuto per poi arrivare alla conclusione. Cos’è per voi questo, tiki-taka? Calcio verticale? O una via di mezzo?". L'azione è presa dall'ultima partita giocata contro il Genoa. Da qualche settimana, l'allenatore nerazzurro ha infatti aperto un piccolo "forum" legato agli aspetti tattici del suo gioco.



Foto Instagram Antonio Conte





IL VIDEO SOCIAL DI CONTE: "TIKI TAKA O VERTICALE?"