Lo svedese seduto accanto all'interista Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione della serata inaugurale della 71^ edizione del Festival d Sanremo: "Lui e Fiorello parlano di Inter ogni 5 minuti, ma per 6 mesi sono rimasti zitti... Ma tanto torniamo primi". Ancora una replica a LeBron James: "Gli atleti facciano gli atleti, la politica è per i politici". E poi su Lukaku: "Se vuol venire qui è il benvenuto"

"Faccio Sanremo perché l’Italia mi ha dato tanto e voglio dare qualcosa indietro. Non soltanto nel calcio, lì è difficile poter dare di più". Si è presentato così a Sanremo Zlatan Ibrahimovic che, per una settimana, cambia ruolo e maglia. Da calciatore del Milan a ospite fisso sul palco del Festival. "Cos’è Sanremo? Ho chiesto e mi hanno detto che è la più grande cosa che c’è in Italia. Amadeus mi ha chiamato perché vuole spaccare tutti i record".

"Nessuno mi può giudicare"

L’interista Amadeus apre subito spendendo parole preziose dedicate a lui: "Io sono innamorato dei grandi campioni. Al di là della maglia di appartenenza, danno tanto al calcio. Meglio averlo in squadra che contro". Il conduttore della settantunesima edizione ha raccontato di un bellissimo rapporto nato tra di loro. E si capisce. Certo è che la curiosità è tanta. Cosa farà Ibra sul palco? "Non so cosa mi aspetta. Di sicuro ci divertiremo". Ibra, che devolverà il suo compenso in beneficenza, è tranquillo e citando, forse inconsapevolmente, Caterina Caselli aggiunge: "Nessuno mi può giudicare. Questo non è il mio mondo, potrò sbagliare. Se faccio bene, invece, ancora meglio, avrò nuove opportunità quando smetto".

Il derby con Amadeu e Fiorello e… Lukaku

Non soltanto Amadeus nerazzurro. Anche Fiorello: "So che sono interisti. Lo ripetono ogni 5 minuti e sottolineano che sono primi in classifica". Ma se all’Ariston arrivasse Lukaku? "Per me è il benvenuto. Sarei pronto per un incontro. Quello che succede in campo rimane in campo. Se vuole venire è il benvenuto". Ci sarà un altro esponente del mondo del calcio in queste serate in Riviera: "Mihajlovic? Speriamo non sappia cantare, così siamo allo stesso livello". Chissà se andrà davvero in scena il duetto sulle note di ‘Io vagabondo’ dei Nomadi, come anticipato da Sinisa.

La risposta a LeBron

Non poteva non tornare anche una polemica di qualche tempo fa: quella con Lebron James. Riferendosi a lui, Ibra aveva detto: "Non mi piace quando le persone con un certo status parlano di politica. Limitati a fare quello in cui sei bravo, meglio tenersi lontani da certi argomenti". La risposta, secca, era arrivata prontamente: "Non c’è modo che io stia zitto di fronte alle ingiustizie e mi limiti allo sport". Oggi una nuova puntualizzazione di Zlatan: "Gli atleti uniscono il mondo, la politica lo divide. Il nostro ruolo è unire il mondo facendo la cosa che sappiamo fare meglio. Gli atleti facciano gli atleti, la politica la fanno i politici".

Il programma di Ibra

Tornando alle serate: "Malgrado l’infortunio, non cambia niente rispetto al piano iniziale. Posso anche fare tutti i movimenti: quello che farò sul palco dipenderà soltanto da Amadeus".