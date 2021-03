Cosmi: "Mettersi in testa che non è ancora finita"

Il nuovo allenatore del Crotone ha debuttato con un pesante ko 5-1 in casa dell'Atalanta: "Ho visto cose che vanno bene e altre improponibili. Dobbiamo recuperare i giocatori che ci mancano e soprattutto metterci in testa che non è finita e che c'è ancora da giocare"

"In avvio di ripresa abbiamo preso due gol evitabilissimi in due minuti e la squadra s'è piegata psicologicamente". Dal Gewiss Stadium, Serse Cosmi non cerca alibi per il ko 5-1 all’esordio: "Affrontare l'Atalanta è complicatissimo, ogni volta che ha giocato al massimo negli ultimi anni è riuscita a dominare - il commento dell'allenatore del Crotone -. Certe avversarie non hanno pietà: noi invece per un momento abbiamo abbandonato la partita, trascinandoci poi fino alla fine. C'è poco da fare al cospetto di una qualità tecnica e fisica straordinarie, contro giocatori come Ilicic e Muriel: l'ho allenato, è cresciuto tantissimo".