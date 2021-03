FIORENTINA-ROMA, STATISTICHE E CURIOSITÀ



Dopo la sconfitta per 0-2 nella gara d'andata, la Fiorentina potrebbe restare a secco di gol per due match consecutivi contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 2014 - risale invece al 1974/75 l'unica stagione in cui i giallorossi non hanno incassato reti in entrambe le sfide stagionali di massimo campionato contro la Viola.