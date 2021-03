L'incredibile racconto di Zlatan sul palco dell'Ariston: "C'era un incidente in autostrada, spero che nessuno si sia fatto male. Sono rimasto bloccato per 3 ore, poi ho chiesto a un motociclista di portarmi a Sanremo. Per fortuna era un milanista...". Sui social il video del viaggio in moto

Zlatan Ibrahimovic, presenza fissa al festival di Sanremo, entra in scena solo alle 23 passate. Causa incidente in autostrada da Milano e arrivo rocambolesco. "Dopo tre ore fermi in macchina, ho chiesto all'autista di farmi scendere. Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di portarmi a Sanremo - racconta lo stesso Ibra -. Meno male era un milanista".



Avventura alla Steven Seagal "per salvare mio festival, non tuo", dice rivolgendosi ad Amadeus, prima di ammonirlo sulla quarta regola: "dovevate venire tutti da me ieri perché se Zlatan non va a festival, festival va a Zlatan".



"Orchestra in corridoio, artisti in sala, tu in cucina che prepari caffé. E Achille Lauro in garage che controlla le macchine, così ladri non entrano e non rubano perché hanno paura".