L'attaccante del Milan e l'allenatore del Bologna si sono esibisiti in duetto cantando "Io vagabondo", poi diventato un quartetto che Fiorello ha ribattezzato "Gli Abbadeus", in onore alla Svezia di Ibra. "Come ci siamo conosciuti io e Zlatan? Con una testata", scherza Sinisa

IBRA ARRIVA A SANREMO IN AUTOSTOP: CON LA MOTO ALL'ARISTON