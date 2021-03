Tutti i tormenti del Napoli

Il rocambolesco pareggio in casa del Sassuolo ha mostrato sia il carattere che la fragilità di questo Napoli. Lo sfogo del capitano Insigne, che pensava di aver segnato il rigore della svolta e invece per un altro rigore (provocato dal neoentrato Manolas) ha perso le staffe negli ultimi secondi della gara. I cambi di Gattuso, l’amarezza del presidente De Laurentiis in tribuna: la video analisi sul momento del Napoli