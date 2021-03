La domenica di Serie A si chiude con il posticipo tra Napoli e Bologna. Gattuso conferma Mertens terminale offensivo, supportato dal tridente Politano-Zielinski-Insigne. In difesa torna Ghoulam, tra i pali c'è Ospina. Mihajlovic si schiera a specchio e sceglie Palacio come prima punta. Sulla trequarti Skov Olsen la spunta su Orsolini che va in panchina con Barrow. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD