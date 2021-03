Una sconfitta che lascia tanta amarezza, Sinisa Mihahjlovic non ha per nulla gradito la prestazione del suo Bologna alla Sardegna Arena. Un ko per 1-0 dettato, secondo l’allenatore rossoblù, dalla mancanza di "fame" da parte dei suoi giocatori. "C’è poca fame. Bisogna non dargli da mangiare, così poi la fame torna. Non è questione di come si lavora, la fame o ce l’hai o non ce l’hai: quando cresci nella bambagia e hai tutto è difficile avere fame, ti accontenti. Mi dispiace perché mi aspettavo una prestazione diversa e ottenere dei punti, ma evidentemente non siamo capaci e non è la prima volta: facciamo un passo avanti e due indietro", lo sfogo di Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport.